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Analisis Teknis The White Whale (WHITEWHALE) Hari Ini
Perubahan Harga The White Whale (WHITEWHALE)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$0.001205
|--
|-15.74%
|-56.50%
|-83.79%
Aliran Modal The White Whale
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-28
|$0.00 M
|0.00
|2026-07-27
|$0.00 M
|0.00
|2026-07-26
|$0.00 M
|0.00
|2026-07-25
|$0.00 M
|0.00
|2026-07-24
|$0.00 M
|0.00
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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