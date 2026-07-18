Analisis Teknis WLFI (WLFI) Hari Ini Halaman Analisis WLFI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WLFI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis WLFI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga WLFI (WLFI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05494 -- -3.40% -5.85% -25.81%

Indikator Teknikal WLFI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari WLFI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 10 Beli 7 Moving Averages : Jual Jual 7 Netral 4 Beli 3 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05497 0.05496 R2 0.05496 0.05495 R1 0.05495 0.05495 PP 0.05494 0.05494 S1 0.05493 0.05493 S2 0.05492 0.05493 S3 0.05491 0.05492

Sinyal Pasar WLFI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 29.63M $73.00 M $43.36 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.10M Pembelian Aktif 3 Hari $1.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.96 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.18M Pembelian Aktif 7 Hari $17.70 M Penjualan Aktif 7 Hari $17.88 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal WLFI Aliran Masuk Bersih Harga WLFIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.05 M 0.05 2026-07-27 -$0.59 M 0.05 2026-07-26 -$0.49 M 0.06 2026-07-25 -$1.43 M 0.06 2026-07-24 -$1.85 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar WLFI (WLFI) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume WLFI secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam WLFI / USDT $0.05493 $0.05493 $0.05493 0.00% 0.00% (USDT) Trade WLFI / USDC $0.05481 $0.05481 $0.05481 0.00% 0.00% (USDT) Trade WLFI / USD1 $0.05481 $0.05481 $0.05481 0.00% 0.00% (USDT) Trade