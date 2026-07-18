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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang WLFI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang WLFI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis WLFI (WLFI) Hari Ini

Analisis Teknis WLFI (WLFI) Hari Ini

Halaman Analisis WLFI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WLFI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis WLFI di bawah ini.

Perubahan Harga WLFI (WLFI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05494---3.40%-5.85%-25.81%
Ketahui selengkapnya tentang Harga WLFI

Indikator Teknikal WLFI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari WLFI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 10
Beli 7
Moving Averages:JualJual 7Netral 4Beli 3
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05497
0.05496
R2
0.05496
0.05495
R1
0.05495
0.05495
PP
0.05494
0.05494
S1
0.05493
0.05493
S2
0.05492
0.05493
S3
0.05491
0.05492

Sinyal Pasar WLFI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
29.63M
$73.00 M
$43.36 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.10M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.96 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.18M
Pembelian Aktif 7 Hari
$17.70 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$17.88 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal WLFI

Aliran Masuk BersihHarga WLFIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.05 M0.05
2026-07-27-$0.59 M0.05
2026-07-26-$0.49 M0.06
2026-07-25-$1.43 M0.06
2026-07-24-$1.85 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar WLFI (WLFI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume WLFI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WLFI/USDT
$0.05493
$0.05493$0.05493
0.00%
0.00% (USDT)
WLFI/USDC
$0.05481
$0.05481$0.05481
0.00%
0.00% (USDT)
WLFI/USD1
$0.05481
$0.05481$0.05481
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator WLFI ke USD

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WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0.05494 USD

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