Analisis Teknis Anoma (XAN) Hari Ini Halaman Analisis Anoma menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XAN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Anoma di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Anoma (XAN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.011554 -- -16.35% +14.87% +31.74%

Indikator Teknikal Anoma

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Anoma di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 20 Netral 3 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 3 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.011596 0.011589 R2 0.011589 0.01158 R1 0.011574 0.011575 PP 0.011567 0.011567 S1 0.011552 0.011558 S2 0.011545 0.011553 S3 0.01153 0.011545

Sinyal Pasar Anoma Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.04M $1.99 M $1.96 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.32 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.32 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.63 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.63 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Anoma Aliran Masuk Bersih Harga XANUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.06 M 0.01 2026-07-27 -$0.23 M 0.01 2026-07-26 -$0.15 M 0.01 2026-07-25 -$0.12 M 0.01 2026-07-24 -$0.05 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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