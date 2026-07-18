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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Anoma, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Anoma, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Anoma (XAN) Hari Ini

Analisis Teknis Anoma (XAN) Hari Ini

Halaman Analisis Anoma menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XAN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Anoma di bawah ini.

Perubahan Harga Anoma (XAN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.011554---16.35%+14.87%+31.74%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Anoma

Indikator Teknikal Anoma

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Anoma di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 20
Netral 3
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 3Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.011596
0.011589
R2
0.011589
0.01158
R1
0.011574
0.011575
PP
0.011567
0.011567
S1
0.011552
0.011558
S2
0.011545
0.011553
S3
0.01153
0.011545

Sinyal Pasar Anoma

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.04M
$1.99 M
$1.96 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.32 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.63 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.63 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Anoma

Aliran Masuk BersihHarga XANUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.06 M0.01
2026-07-27-$0.23 M0.01
2026-07-26-$0.15 M0.01
2026-07-25-$0.12 M0.01
2026-07-24-$0.05 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XAN/USDT
$0.011554
$0.011554$0.011554
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XAN = 0.011554 USD

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