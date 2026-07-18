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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Codatta, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Codatta, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Codatta (XNY) Hari Ini

Analisis Teknis Codatta (XNY) Hari Ini

Halaman Analisis Codatta menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XNY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Codatta di bawah ini.

Perubahan Harga Codatta (XNY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006531--+4.81%+26.34%+10.04%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Codatta

Indikator Teknikal Codatta

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Codatta di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 4
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006552
0.006552
R2
0.006552
0.006551
R1
0.006551
0.006551
PP
0.006551
0.006551
S1
0.00655
0.00655
S2
0.00655
0.00655
S3
0.006549
0.00655

Sinyal Pasar Codatta

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.28M
$4.39 M
$4.12 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.08 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.35 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.34 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Codatta

Aliran Masuk BersihHarga XNYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Codatta (XNY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Codatta secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XNY/USDT
$0.006531
$0.006531$0.006531
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XNY = 0.006531 USD

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