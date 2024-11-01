Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XPIN Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XPIN Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang XPIN

Info Harga XPIN

Penjelasan XPIN

Whitepaper XPIN

Situs Web Resmi XPIN

Tokenomi XPIN

Prakiraan Harga XPIN

Riwayat XPIN

Panduan Membeli XPIN

Konverter XPIN ke Mata Uang Fiat

Spot XPIN

Futures USDT-M XPIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis XPIN Network (XPIN) Hari Ini

Analisis Teknis XPIN Network (XPIN) Hari Ini

Halaman Analisis XPIN Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XPIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XPIN Network di bawah ini.

Perubahan Harga XPIN Network (XPIN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0014736--0.00%+7.20%+11.48%
Ketahui selengkapnya tentang Harga XPIN Network

Indikator Teknikal XPIN Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XPIN Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 3
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001484
0.001483
R2
0.001483
0.001482
R1
0.001482
0.001482
PP
0.001481
0.001481
S1
0.00148
0.00148
S2
0.001479
0.00148
S3
0.001478
0.001479

Sinyal Pasar XPIN Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.43M
$6.64 M
$7.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal XPIN Network

Aliran Masuk BersihHarga XPINUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi XPIN Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar XPIN Network (XPIN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume XPIN Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XPIN/USDT
$0.0014735
$0.0014735$0.0014735
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator XPIN ke USD

Jumlah

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0014736 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.