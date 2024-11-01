Analisis Teknis XPIN Network (XPIN) Hari Ini Halaman Analisis XPIN Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XPIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XPIN Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga XPIN Network (XPIN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0014736 -- 0.00% +7.20% +11.48%

Indikator Teknikal XPIN Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XPIN Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 3 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001484 0.001483 R2 0.001483 0.001482 R1 0.001482 0.001482 PP 0.001481 0.001481 S1 0.00148 0.00148 S2 0.001479 0.00148 S3 0.001478 0.001479

Sinyal Pasar XPIN Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.43M $6.64 M $7.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal XPIN Network Aliran Masuk Bersih Harga XPINUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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