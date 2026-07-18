Analisis Teknis Plasma (XPL) Hari Ini Halaman Analisis Plasma menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XPL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Plasma di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Plasma (XPL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08325 -- -3.60% -17.68% -13.39%

Indikator Teknikal Plasma

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Plasma di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08331 0.08327 R2 0.08327 0.08324 R1 0.08324 0.08323 PP 0.0832 0.0832 S1 0.08318 0.08318 S2 0.08314 0.08317 S3 0.08312 0.08314

Sinyal Pasar Plasma Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -4.18M $42.32 M $46.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.27M Pembelian Aktif 3 Hari $6.82 M Penjualan Aktif 3 Hari $7.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $16.25 M Penjualan Aktif 7 Hari $16.33 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Plasma Aliran Masuk Bersih Harga XPLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.08 2026-07-27 -$0.21 M 0.08 2026-07-26 -$0.32 M 0.08 2026-07-25 -$0.01 M 0.08 2026-07-24 -$0.09 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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