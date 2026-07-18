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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yieldbasis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yieldbasis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis yieldbasis (YB) Hari Ini

Analisis Teknis yieldbasis (YB) Hari Ini

Halaman Analisis yieldbasis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari YB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis yieldbasis di bawah ini.

Perubahan Harga yieldbasis (YB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06912---15.36%+1.03%-44.35%
Ketahui selengkapnya tentang Harga yieldbasis

Indikator Teknikal Yieldbasis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yieldbasis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 12
Netral 7
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 4Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0692
0.0691
R2
0.0691
0.0691
R1
0.0691
0.0691
PP
0.069
0.069
S1
0.069
0.069
S2
0.0689
0.069
S3
0.0689
0.0689

Sinyal Pasar Yieldbasis

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.86M
$9.79 M
$11.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.37 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Yieldbasis

Aliran Masuk BersihHarga YBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.07
2026-07-27-$0.02 M0.07
2026-07-26$0.01 M0.07
2026-07-25-$0.05 M0.07
2026-07-24$0.01 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi yieldbasis Selengkapnya

Perdagangkan Pasar yieldbasis (YB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume yieldbasis secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
YB/USDT
$0.06912
$0.06912$0.06912
0.00%
0.00% (USDT)
YB/USDC
$0.06901
$0.06901$0.06901
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 YB = 0.06912 USD

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