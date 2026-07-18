Analisis Teknis yieldbasis (YB) Hari Ini Halaman Analisis yieldbasis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari YB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis yieldbasis di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga yieldbasis (YB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06912 -- -15.36% +1.03% -44.35%

Indikator Teknikal Yieldbasis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yieldbasis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 12 Netral 7 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 4 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0692 0.0691 R2 0.0691 0.0691 R1 0.0691 0.0691 PP 0.069 0.069 S1 0.069 0.069 S2 0.0689 0.069 S3 0.0689 0.0689

Sinyal Pasar Yieldbasis Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.86M $9.79 M $11.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.37 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Yieldbasis Aliran Masuk Bersih Harga YBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.07 2026-07-27 -$0.02 M 0.07 2026-07-26 $0.01 M 0.07 2026-07-25 -$0.05 M 0.07 2026-07-24 $0.01 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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