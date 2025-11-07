BursaDEX+
Harga live ZARA AI hari ini adalah 0.001675 USD. Lacak informasi harga aktual ZARA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZARA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo ZARA AI

Harga ZARA AI(ZARA)

Harga Live 1 ZARA ke USD:

$0.001677
-3.00%1D
USD
Grafik Harga Live ZARA AI (ZARA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:25 (UTC+8)

Informasi Harga ZARA AI (ZARA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001516
Low 24 Jam
$ 0.001913
High 24 Jam

$ 0.001516
$ 0.001913
--
--
-1.13%

-3.00%

-35.11%

-35.11%

Harga aktual ZARA AI (ZARA) adalah $ 0.001675. Selama 24 jam terakhir, ZARA diperdagangkan antara low $ 0.001516 dan high $ 0.001913, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZARA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZARA telah berubah sebesar -1.13% selama 1 jam terakhir, -3.00% selama 24 jam, dan -35.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZARA AI (ZARA)

--
----

$ 57.50K
$ 0.00
--
--
SOL

Kapitalisasi Pasar ZARA AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.50K. Suplai beredar ZARA adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga ZARA AI (ZARA) USD

Pantau perubahan harga ZARA AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005187-3.00%
30 Days$ -0.000325-16.25%
60 Hari$ -0.000325-16.25%
90 Hari$ -0.000325-16.25%
Perubahan Harga ZARA AI Hari Ini

Hari ini, ZARA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005187 (-3.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZARA AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000325 (-16.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZARA AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZARA terlihat mengalami perubahan $ -0.000325 (-16.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZARA AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000325 (-16.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZARA AI (ZARA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZARA AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZARA AI (ZARA)

Agen AI yang mengubah ide menjadi aplikasi on-chain dengan pembayaran bawaan, terintegrasi dengan Vistara dan Ionet untuk penerapan satu klik di Solana.

ZARA AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZARA AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZARA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZARA AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZARA AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZARA AI (USD)

Berapa nilai ZARA AI (ZARA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZARA AI (ZARA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZARA AI.

Cek prediksi harga ZARA AI sekarang!

Tokenomi ZARA AI (ZARA)

Memahami tokenomi ZARA AI (ZARA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZARA sekarang!

Cara membeli ZARA AI (ZARA)

Ingin mengetahui cara membeli ZARA AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZARA AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZARA ke Mata Uang Lokal

1 ZARA AI(ZARA) ke VND
Sumber Daya ZARA AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZARA AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZARA AI

Berapa nilai ZARA AI (ZARA) hari ini?
Harga live ZARA dalam USD adalah 0.001675 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZARA ke USD saat ini?
Harga ZARA ke USD saat ini adalah $ 0.001675. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZARA AI?
Kapitalisasi pasar ZARA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZARA?
Suplai beredar ZARA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZARA?
ZARA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZARA?
ZARA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ZARA?
Volume perdagangan 24 jam live ZARA adalah $ 57.50K USD.
Akankah harga ZARA naik lebih tinggi tahun ini?
ZARA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZARA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ZARA AI (ZARA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

