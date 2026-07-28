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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ZEROBASE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ZEROBASE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ZEROBASE (ZBT) Hari Ini

Analisis Teknis ZEROBASE (ZBT) Hari Ini

Halaman Analisis ZEROBASE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZBT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ZEROBASE di bawah ini.

Perubahan Harga ZEROBASE (ZBT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.11645--+29.28%+12.46%-37.17%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ZEROBASE

Indikator Teknikal ZEROBASE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ZEROBASE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 3
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.11651
0.1165
R2
0.1165
0.11648
R1
0.11648
0.11648
PP
0.11647
0.11647
S1
0.11645
0.11645
S2
0.11644
0.11645
S3
0.11642
0.11644

Sinyal Pasar ZEROBASE

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.67M
$5.79 M
$6.45 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.23 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.22 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.89 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.94 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ZEROBASE

Aliran Masuk BersihHarga ZBTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.12
2026-07-27$0.00 M0.11
2026-07-26$0.14 M0.11
2026-07-25$0.06 M0.11
2026-07-24-$0.25 M0.11

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar ZEROBASE (ZBT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ZEROBASE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZBT/USDT
$0.11649
$0.11649$0.11649
0.00%
0.00% (USDT)
ZBT/USDC
$0.11635
$0.11635$0.11635
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZBT = 0.11645 USD

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