Analisis Teknis ZEROBASE (ZBT) Hari Ini Halaman Analisis ZEROBASE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZBT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ZEROBASE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ZEROBASE (ZBT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.11645 -- +29.28% +12.46% -37.17%

Indikator Teknikal ZEROBASE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ZEROBASE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 3 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.11651 0.1165 R2 0.1165 0.11648 R1 0.11648 0.11648 PP 0.11647 0.11647 S1 0.11645 0.11645 S2 0.11644 0.11645 S3 0.11642 0.11644

Sinyal Pasar ZEROBASE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.67M $5.79 M $6.45 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.23 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.22 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.89 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.94 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ZEROBASE Aliran Masuk Bersih Harga ZBTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.12 2026-07-27 $0.00 M 0.11 2026-07-26 $0.14 M 0.11 2026-07-25 $0.06 M 0.11 2026-07-24 -$0.25 M 0.11 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar ZEROBASE (ZBT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ZEROBASE secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ZBT / USDT $0.11649 $0.11649 $0.11649 0.00% 0.00% (USDT) Trade ZBT / USDC $0.11635 $0.11635 $0.11635 0.00% 0.00% (USDT) Trade