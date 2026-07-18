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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zerebro, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zerebro, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Zerebro (ZEREBRO) Hari Ini

Analisis Teknis Zerebro (ZEREBRO) Hari Ini

Halaman Analisis Zerebro menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZEREBRO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zerebro di bawah ini.

Perubahan Harga Zerebro (ZEREBRO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03792--+2.03%+8.09%+92.85%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Zerebro

Indikator Teknikal Zerebro

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zerebro di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:JualJual 11Netral 0Beli 3
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.037915
0.037914
R2
0.037914
0.037912
R1
0.037912
0.037912
PP
0.037911
0.037911
S1
0.037909
0.037909
S2
0.037908
0.037909
S3
0.037905
0.037908

Sinyal Pasar Zerebro

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.89M
$7.34 M
$8.23 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.21 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.22 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Zerebro

Aliran Masuk BersihHarga ZEREBROUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.04
2026-07-27-$0.07 M0.04
2026-07-26-$0.12 M0.04
2026-07-25$0.01 M0.04
2026-07-24-$0.05 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Zerebro (ZEREBRO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Zerebro secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZEREBRO/USDT
$0.03792
$0.03792$0.03792
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZEREBRO = 0.03792 USD

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