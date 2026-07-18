Analisis Teknis Zerebro (ZEREBRO) Hari Ini Halaman Analisis Zerebro menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZEREBRO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zerebro di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Zerebro (ZEREBRO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03792 -- +2.03% +8.09% +92.85%

Indikator Teknikal Zerebro

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zerebro di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 11 Netral 0 Beli 3 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.037915 0.037914 R2 0.037914 0.037912 R1 0.037912 0.037912 PP 0.037911 0.037911 S1 0.037909 0.037909 S2 0.037908 0.037909 S3 0.037905 0.037908

Sinyal Pasar Zerebro Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.89M $7.34 M $8.23 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.22 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Zerebro Aliran Masuk Bersih Harga ZEREBROUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.04 2026-07-27 -$0.07 M 0.04 2026-07-26 -$0.12 M 0.04 2026-07-25 $0.01 M 0.04 2026-07-24 -$0.05 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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