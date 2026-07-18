Analisis Teknis ZKsync (ZK) Hari Ini
Perubahan Harga ZKsync (ZK)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$0.008915
|--
|-4.68%
|-12.43%
|-44.53%
Aliran Modal ZKsync
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-28
|$0.01 M
|0.01
|2026-07-27
|$0.01 M
|0.01
|2026-07-26
|$0.04 M
|0.01
|2026-07-25
|-$0.01 M
|0.01
|2026-07-24
|-$0.13 M
|0.01
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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