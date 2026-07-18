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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Boundless, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Boundless, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Boundless (ZKC) Hari Ini

Analisis Teknis Boundless (ZKC) Hari Ini

Halaman Analisis Boundless menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZKC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Boundless di bawah ini.

Perubahan Harga Boundless (ZKC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03945---4.83%-10.69%-49.38%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Boundless

Indikator Teknikal Boundless

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Boundless di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 2
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 2Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03941
0.03939
R2
0.03939
0.03938
R1
0.03938
0.03938
PP
0.03936
0.03936
S1
0.03935
0.03935
S2
0.03934
0.03935
S3
0.03933
0.03934

Sinyal Pasar Boundless

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$1.74 M
$1.77 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.31 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Boundless

Aliran Masuk BersihHarga ZKCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27$0.00 M0.04
2026-07-26$0.08 M0.04
2026-07-25-$0.02 M0.04
2026-07-24$0.10 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Boundless Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Boundless (ZKC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Boundless secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZKC/USDT
$0.03943
$0.03943$0.03943
0.00%
0.00% (USDT)
ZKC/USDC
$0.03945
$0.03945$0.03945
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZKC = 0.03945 USD

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