Analisis Teknis Boundless (ZKC) Hari Ini Halaman Analisis Boundless menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZKC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Boundless di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Boundless (ZKC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03945 -- -4.83% -10.69% -49.38%

Indikator Teknikal Boundless

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Boundless di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 2 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03941 0.03939 R2 0.03939 0.03938 R1 0.03938 0.03938 PP 0.03936 0.03936 S1 0.03935 0.03935 S2 0.03934 0.03935 S3 0.03933 0.03934

Sinyal Pasar Boundless Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $1.74 M $1.77 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.32 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.31 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Boundless Aliran Masuk Bersih Harga ZKCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 $0.00 M 0.04 2026-07-26 $0.08 M 0.04 2026-07-25 -$0.02 M 0.04 2026-07-24 $0.10 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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