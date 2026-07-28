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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ZkPass, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ZkPass, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis zkPass (ZKP) Hari Ini

Analisis Teknis zkPass (ZKP) Hari Ini

Halaman Analisis zkPass menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZKP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis zkPass di bawah ini.

Perubahan Harga zkPass (ZKP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04436---2.92%-7.14%-55.60%
Ketahui selengkapnya tentang Harga zkPass

Indikator Teknikal ZkPass

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ZkPass di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 2
Beli 8
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04443
0.04442
R2
0.04442
0.04441
R1
0.04441
0.04441
PP
0.0444
0.0444
S1
0.04439
0.04439
S2
0.04438
0.04439
S3
0.04437
0.04438

Sinyal Pasar ZkPass

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.12M
$1.41 M
$1.54 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.29 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ZkPass

Aliran Masuk BersihHarga ZKPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.05
2026-07-27$0.00 M0.05
2026-07-26-$0.01 M0.05
2026-07-25-$0.03 M0.05
2026-07-24-$0.03 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi zkPass Selengkapnya

Perdagangkan Pasar zkPass (ZKP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume zkPass secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZKP/USDT
$0.04433
$0.04433$0.04433
0.00%
0.00% (USDT)
ZKP/USDC
$0.04432
$0.04432$0.04432
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZKP = 0.04436 USD

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