Analisis Teknis zkPass (ZKP) Hari Ini Halaman Analisis zkPass menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZKP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis zkPass di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga zkPass (ZKP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04436 -- -2.92% -7.14% -55.60%

Indikator Teknikal ZkPass

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ZkPass di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 2 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04443 0.04442 R2 0.04442 0.04441 R1 0.04441 0.04441 PP 0.0444 0.0444 S1 0.04439 0.04439 S2 0.04438 0.04439 S3 0.04437 0.04438

Sinyal Pasar ZkPass Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.12M $1.41 M $1.54 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.29 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ZkPass Aliran Masuk Bersih Harga ZKPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.05 2026-07-27 $0.00 M 0.05 2026-07-26 -$0.01 M 0.05 2026-07-25 -$0.03 M 0.05 2026-07-24 -$0.03 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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