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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zora, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zora, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Zora (ZORA) Hari Ini

Analisis Teknis Zora (ZORA) Hari Ini

Halaman Analisis Zora menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZORA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zora di bawah ini.

Perubahan Harga Zora (ZORA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006116---3.98%-15.21%-53.18%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Zora

Indikator Teknikal Zora

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zora di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 19
Netral 2
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 2Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006106
0.006105
R2
0.006105
0.006104
R1
0.006104
0.006104
PP
0.006103
0.006103
S1
0.006102
0.006102
S2
0.006101
0.006102
S3
0.0061
0.006101

Sinyal Pasar Zora

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.25M
$3.38 M
$3.63 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.28 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Zora

Aliran Masuk BersihHarga ZORAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.13 M0.01
2026-07-26$0.13 M0.01
2026-07-25-$0.03 M0.01
2026-07-24-$0.14 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Zora (ZORA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Zora secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZORA/USDT
$0.006125
$0.006125$0.006125
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZORA = 0.006116 USD

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