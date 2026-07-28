Analisis Teknis Zora (ZORA) Hari Ini Halaman Analisis Zora menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZORA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zora di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Zora (ZORA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006116 -- -3.98% -15.21% -53.18%

Indikator Teknikal Zora

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zora di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 19 Netral 2 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.006106 0.006105 R2 0.006105 0.006104 R1 0.006104 0.006104 PP 0.006103 0.006103 S1 0.006102 0.006102 S2 0.006101 0.006102 S3 0.0061 0.006101

Sinyal Pasar Zora Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.25M $3.38 M $3.63 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.28 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Zora Aliran Masuk Bersih Harga ZORAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.13 M 0.01 2026-07-26 $0.13 M 0.01 2026-07-25 -$0.03 M 0.01 2026-07-24 -$0.14 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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