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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LayerZero, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LayerZero, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis LayerZero (ZRO) Hari Ini

Analisis Teknis LayerZero (ZRO) Hari Ini

Halaman Analisis LayerZero menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZRO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LayerZero di bawah ini.

Perubahan Harga LayerZero (ZRO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.9333--+17.55%+20.41%-35.37%
Ketahui selengkapnya tentang Harga LayerZero

Indikator Teknikal LayerZero

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LayerZero di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 1
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.9338
0.9333
R2
0.9333
0.933
R1
0.933
0.9328
PP
0.9325
0.9325
S1
0.9322
0.9322
S2
0.9317
0.932
S3
0.9314
0.9317

Sinyal Pasar LayerZero

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.47M
$5.78 M
$6.25 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.08M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.99 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$3.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.18M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal LayerZero

Aliran Masuk BersihHarga ZROUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.06 M0.93
2026-07-27$0.08 M0.95
2026-07-26-$0.06 M0.85
2026-07-25$0.07 M0.85
2026-07-24$0.03 M0.83

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar LayerZero (ZRO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume LayerZero secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZRO/USDT
$0.9333
$0.9333$0.9333
0.00%
0.00% (USDT)
ZRO/USDC
$0.934
$0.934$0.934
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ZRO = 0.9333 USD

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