Analisis Teknis LayerZero (ZRO) Hari Ini Halaman Analisis LayerZero menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZRO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LayerZero di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga LayerZero (ZRO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.9333 -- +17.55% +20.41% -35.37%

Indikator Teknikal LayerZero

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LayerZero di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 1 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.9338 0.9333 R2 0.9333 0.933 R1 0.933 0.9328 PP 0.9325 0.9325 S1 0.9322 0.9322 S2 0.9317 0.932 S3 0.9314 0.9317

Sinyal Pasar LayerZero Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.47M $5.78 M $6.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.08M Pembelian Aktif 3 Hari $2.99 M Penjualan Aktif 3 Hari $3.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.18M Pembelian Aktif 7 Hari $5.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal LayerZero Aliran Masuk Bersih Harga ZROUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.06 M 0.93 2026-07-27 $0.08 M 0.95 2026-07-26 -$0.06 M 0.85 2026-07-25 $0.07 M 0.85 2026-07-24 $0.03 M 0.83 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar LayerZero (ZRO) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume LayerZero secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ZRO / USDT $0.9333 $0.9333 $0.9333 0.00% 0.00% (USDT) Trade ZRO / USDC $0.934 $0.934 $0.934 0.00% 0.00% (USDT) Trade