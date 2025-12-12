Tabel Konversi Zypto ke Yemeni Rial
Tabel Konversi ZYPTO ke YER
- 1 ZYPTO0.67 YER
- 2 ZYPTO1.34 YER
- 3 ZYPTO2.02 YER
- 4 ZYPTO2.69 YER
- 5 ZYPTO3.36 YER
- 6 ZYPTO4.03 YER
- 7 ZYPTO4.71 YER
- 8 ZYPTO5.38 YER
- 9 ZYPTO6.05 YER
- 10 ZYPTO6.72 YER
- 50 ZYPTO33.62 YER
- 100 ZYPTO67.24 YER
- 1,000 ZYPTO672.39 YER
- 5,000 ZYPTO3,361.93 YER
- 10,000 ZYPTO6,723.85 YER
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Zypto ke Yemeni Rial (ZYPTO ke YER) di berbagai rentang nilai, dari 1 ZYPTO hingga 10,000 ZYPTO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ZYPTO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar YER terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ZYPTO ke YER khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi YER ke ZYPTO
- 1 YER1.487 ZYPTO
- 2 YER2.974 ZYPTO
- 3 YER4.461 ZYPTO
- 4 YER5.948 ZYPTO
- 5 YER7.436 ZYPTO
- 6 YER8.923 ZYPTO
- 7 YER10.41 ZYPTO
- 8 YER11.89 ZYPTO
- 9 YER13.38 ZYPTO
- 10 YER14.87 ZYPTO
- 50 YER74.36 ZYPTO
- 100 YER148.7 ZYPTO
- 1,000 YER1,487 ZYPTO
- 5,000 YER7,436 ZYPTO
- 10,000 YER14,872 ZYPTO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Yemeni Rial ke Zypto (YER ke ZYPTO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 YER hingga 10,000 YER. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Zypto yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah YER yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Zypto (ZYPTO) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 0.67 YER , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼52.50K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼602.77M YER. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Zypto Harga khusus dari kami.
213.75B YER
Suplai Peredaran
52.50K
Volume Trading 24 Jam
602.77M YER
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.00303
High 24 Jam
﷼ 0.00282
Low 24 Jam
Grafik tren ZYPTO ke YER di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Zypto terhadap YER. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Zypto saat ini.
Ringkasan Konversi ZYPTO ke YER
Per | 1 ZYPTO = 0.67 YER | 1 YER = 1.487 ZYPTO
Kurs untuk 1 ZYPTO ke YER hari ini adalah 0.67 YER.
Pembelian 5 ZYPTO akan dikenai biaya 3.36 YER, sedangkan 10 ZYPTO memiliki nilai 6.72 YER.
1 YER dapat di-trade dengan 1.487 ZYPTO.
50 YER dapat dikonversi ke 74.36 ZYPTO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ZYPTO ke YER telah berubah sebesar -21.89% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.7224563623249259 YER dan low senilai 0.6723851292925053 YER.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ZYPTO adalah 0.9537377720461068 YER yang menunjukkan perubahan -29.50% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ZYPTO telah berubah sebesar -0.7009972624538885 YER, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -51.05% pada nilainya.
Semua Tentang Zypto (ZYPTO)
Setelah menghitung harga Zypto (ZYPTO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Zypto langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ZYPTO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Zypto, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ZYPTO ke YER
Dalam 24 jam terakhir, Zypto (ZYPTO) telah berfluktuasi antara 0.6723851292925053 YER dan 0.7224563623249259 YER, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.6723851292925053 YER dan high 0.8607483392716113 YER. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ZYPTO ke YER secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Low
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Rata-rata
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Volatilitas
|+6.93%
|+21.88%
|+71.75%
|+130.45%
|Perubahan
|-6.93%
|-21.88%
|-29.50%
|-51.21%
Prakiraan Harga Zypto dalam YER untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Zypto dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ZYPTO ke YER untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ZYPTO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Zypto dapat mencapai sekitar ﷼0.71YER, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ZYPTO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ZYPTO mungkin naik menjadi sekitar ﷼0.86 YER, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Zypto kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ZYPTO yang Tersedia di MEXC
ZYPTO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ZYPTO, yang mencakup pasar tempat Zypto dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ZYPTO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ZYPTO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Zypto untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Zypto
Ingin menambahkan Zypto ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Zypto › atau Mulai sekarang ›
ZYPTO dan YER dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Zypto (ZYPTO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Zypto
- Harga Saat Ini (USD): $0.00282
- Perubahan 7 Hari: -21.89%
- Tren 30 Hari: -29.50%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ZYPTO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke YER, harga USD ZYPTO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ZYPTO] [ZYPTO ke USD]
Yemeni Rial (YER) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (YER/USD): 0.0041928090230960845
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- YER yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ZYPTO yang sama.
- YER yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ZYPTO dengan YER secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ZYPTO ke YER?
Kurs antara Zypto (ZYPTO) dan Yemeni Rial (YER) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ZYPTO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ZYPTO ke YER. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit YER memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal YER
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan YER. Ketika YER melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ZYPTO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Zypto, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ZYPTO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke YER.
Konversikan ZYPTO ke YER Seketika
Gunakan konverter ZYPTO ke YER kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ZYPTO ke YER?
Masukkan Jumlah ZYPTO
Mulailah dengan memasukkan jumlah ZYPTO yang ingin Anda konversi ke YER menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ZYPTO ke YER Secara Live
Lihat kurs ZYPTO ke YER yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ZYPTO dan YER.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ZYPTO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ZYPTO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ZYPTO ke YER dihitung?
Perhitungan kurs ZYPTO ke YER didasarkan pada nilai ZYPTO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke YER menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ZYPTO ke YER begitu sering berubah?
Kurs ZYPTO ke YER sangat sering berubah karena Zypto dan Yemeni Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ZYPTO ke YER yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ZYPTO ke YER dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ZYPTO ke YER dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ZYPTO ke YER atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ZYPTO ke YER dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ZYPTO terhadap YER dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ZYPTO terhadap YER dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ZYPTO ke YER?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan YER, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ZYPTO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ZYPTO ke YER?
Halving Zypto, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ZYPTO ke YER.
Bisakah saya membandingkan kurs ZYPTO ke YER dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ZYPTO keYER wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ZYPTO ke YER sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Zypto, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ZYPTO ke YER dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas YER dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ZYPTO ke YER dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Zypto dan Yemeni Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Zypto dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ZYPTO ke YER dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan YER Anda ke ZYPTO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ZYPTO ke YER merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ZYPTO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ZYPTO ke YER dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ZYPTO ke YER selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai YER terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ZYPTO ke YER yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Zypto Selengkapnya
Harga Zypto
Pelajari selengkapnya tentang Zypto (ZYPTO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Zypto
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ZYPTO untuk lebih memahami kemungkinan arah Zypto.
Cara Membeli Zypto
Ingin membeli Zypto? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ZYPTO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ZYPTO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ZYPTO USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ZYPTO dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ZYPTO USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Zypto ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke YER
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.