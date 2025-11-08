Harga Aavegotchi KEK Hari Ini

Harga live Aavegotchi KEK (KEK) hari ini adalah $ 0.00042599, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEK ke USD saat ini adalah $ 0.00042599 per KEK.

Aavegotchi KEK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,980, dengan suplai yang beredar 51.60M KEK. Selama 24 jam terakhir, KEK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.46, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00042599.

Dalam kinerja jangka pendek, KEK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aavegotchi KEK (KEK)

Kapitalisasi Pasar $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 892.98K$ 892.98K $ 892.98K Suplai Peredaran 51.60M 51.60M 51.60M Total Suplai 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244

Kapitalisasi Pasar Aavegotchi KEK saat ini adalah $ 21.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEK adalah 51.60M, dan total suplainya sebesar 2096263752.140244. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 892.98K.