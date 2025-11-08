Harga AIrena Hari Ini

Harga live AIrena (AIRENA) hari ini adalah $ 0.0000058, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIRENA ke USD saat ini adalah $ 0.0000058 per AIRENA.

AIrena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,687.03, dengan suplai yang beredar 980.40M AIRENA. Selama 24 jam terakhir, AIRENA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00082721, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000468.

Dalam kinerja jangka pendek, AIRENA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AIrena (AIRENA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Suplai Peredaran 980.40M 980.40M 980.40M Total Suplai 996,897,858.440959 996,897,858.440959 996,897,858.440959

