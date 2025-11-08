BursaDEX+
Harga live AIrena hari ini adalah 0.0000058 USD. Kapitalisasi pasar AIRENA adalah 5,687.03 USD. Lacak informasi harga aktual AIRENA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga AIrena (AIRENA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AIRENA ke USD:

--
----
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live AIrena (AIRENA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 08:31:19 (UTC+8)

Harga AIrena Hari Ini

Harga live AIrena (AIRENA) hari ini adalah $ 0.0000058, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIRENA ke USD saat ini adalah $ 0.0000058 per AIRENA.

AIrena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,687.03, dengan suplai yang beredar 980.40M AIRENA. Selama 24 jam terakhir, AIRENA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00082721, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000468.

Dalam kinerja jangka pendek, AIRENA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AIrena (AIRENA)

Kapitalisasi Pasar AIrena saat ini adalah $ 5.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIRENA adalah 980.40M, dan total suplainya sebesar 996897858.440959. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.78K.

Riwayat Harga AIrena USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Riwayat Harga AIrena (AIRENA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AIrena ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AIrena ke USD adalah $ -0.0000017134.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AIrena ke USD adalah $ -0.0000012654.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AIrena ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000017134-29.54%
60 Hari$ -0.0000012654-21.81%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk AIrena

Prediksi Harga AIrena (AIRENA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AIRENA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga AIrena (AIRENA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga AIrena berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan AIrena (AIRENA)

AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research.

Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development.

Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.

Sumber Daya AIrena (AIRENA)

Situs Web Resmi

Berapa nilai 1 AIrena pada tahun 2030?
Jika AIrena tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga AIrena tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
