Harga Alman Hari Ini

Harga live Alman (ALMAN) hari ini adalah $ 0.00000881, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALMAN ke USD saat ini adalah $ 0.00000881 per ALMAN.

Alman saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,800.02, dengan suplai yang beredar 999.38M ALMAN. Selama 24 jam terakhir, ALMAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00481421, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000649.

Dalam kinerja jangka pendek, ALMAN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Alman (ALMAN)

Kapitalisasi Pasar $ 8.80K$ 8.80K $ 8.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.80K$ 8.80K $ 8.80K Suplai Peredaran 999.38M 999.38M 999.38M Total Suplai 999,378,085.537537 999,378,085.537537 999,378,085.537537

Kapitalisasi Pasar Alman saat ini adalah $ 8.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALMAN adalah 999.38M, dan total suplainya sebesar 999378085.537537. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.80K.