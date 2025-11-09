Tokenomi Alpha Lens X (ALPHAX)
Tokenomi & Analisis Harga Alpha Lens X (ALPHAX)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Alpha Lens X (ALPHAX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Alpha Lens X (ALPHAX)
Alpha Lens X is a Solana-native DeFi intelligence platform that empowers users with cutting-edge tools for token discovery, analysis, and automated trading. At its core is a real-time token screener tracking over 10,000 Solana assets with live metrics (price, volume, liquidity) and a proprietary Sentiment Score powered by X (Twitter) social data. The Telegram Bot delivers instant portfolio tracking (/dp, /pnl), cross-chain bridging, and AI-driven insights directly in private chats. Verified $AlphaX holders (15M+ tokens) unlock AI Agent Rentals, enabling autonomous bots to execute user-defined strategies based on screener signals (e.g., volume surge >200%). The groundbreaking Phoenix Protocol is the first automated engine to revive dead or rugged tokens through community staking. Users propose revivals by staking $AlphaX; successful votes trigger $AlphaX burns and automated Raydium liquidity injection, restoring utility and creating a self-sustaining resurrection ecosystem. Built on Supabase, React Vite, and Solana mainnet, Alpha Lens X launched in Q4 2025 and now serves 1K+ active users. $AlphaX is the utility and governance token — required for agent access, revival proposals, premium features, and fee discounts. Weekly auto-burns (10% of platform fees) drive scarcity and long-term value. Heal the trenches.
Tokenomi Alpha Lens X (ALPHAX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Alpha Lens X (ALPHAX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ALPHAX yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ALPHAX yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ALPHAX, jelajahi harga live token ALPHAX!
Prediksi Harga ALPHAX
Ingin mengetahui arah ALPHAX? Halaman prediksi harga ALPHAX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
