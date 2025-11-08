Harga Altman Hari Ini

Harga live Altman (ALTMAN) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALTMAN ke USD saat ini adalah -- per ALTMAN.

Altman saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,933.5, dengan suplai yang beredar 998.57M ALTMAN. Selama 24 jam terakhir, ALTMAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ALTMAN bergerak -0.36% dalam satu jam terakhir dan -13.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Altman (ALTMAN)

Kapitalisasi Pasar $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Suplai Peredaran 998.57M 998.57M 998.57M Total Suplai 998,572,172.187951 998,572,172.187951 998,572,172.187951

Kapitalisasi Pasar Altman saat ini adalah $ 7.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALTMAN adalah 998.57M, dan total suplainya sebesar 998572172.187951. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.93K.