Harga Animals Wif Guns Hari Ini

Harga live Animals Wif Guns (GUNS) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUNS ke USD saat ini adalah -- per GUNS.

Animals Wif Guns saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,004.7, dengan suplai yang beredar 998.92M GUNS. Selama 24 jam terakhir, GUNS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GUNS bergerak -0.99% dalam satu jam terakhir dan -41.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Animals Wif Guns (GUNS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Suplai Peredaran 998.92M 998.92M 998.92M Total Suplai 998,918,672.131095 998,918,672.131095 998,918,672.131095

Kapitalisasi Pasar Animals Wif Guns saat ini adalah $ 6.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUNS adalah 998.92M, dan total suplainya sebesar 998918672.131095. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.00K.