Harga Ardana Hari Ini

Harga live Ardana (DANA) hari ini adalah $ 0.00018233, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DANA ke USD saat ini adalah $ 0.00018233 per DANA.

Ardana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,552.46, dengan suplai yang beredar 46.91M DANA. Selama 24 jam terakhir, DANA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 11.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DANA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ardana (DANA)

Kapitalisasi Pasar $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Suplai Peredaran 46.91M 46.91M 46.91M Total Suplai 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ardana saat ini adalah $ 8.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DANA adalah 46.91M, dan total suplainya sebesar 125000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.79K.