Harga Axira Hari Ini

Harga live Axira (AXI) hari ini adalah $ 0.00000918, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AXI ke USD saat ini adalah $ 0.00000918 per AXI.

Axira saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,184.54, dengan suplai yang beredar 1.00B AXI. Selama 24 jam terakhir, AXI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00039401, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000297.

Dalam kinerja jangka pendek, AXI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Axira (AXI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Axira saat ini adalah $ 9.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AXI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.18K.