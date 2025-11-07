BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ayin hari ini adalah 0.0274098 USD. Lacak informasi harga aktual AYIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AYIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ayin hari ini adalah 0.0274098 USD. Lacak informasi harga aktual AYIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AYIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AYIN

Info Harga AYIN

Penjelasan AYIN

Whitepaper AYIN

Situs Web Resmi AYIN

Tokenomi AYIN

Prakiraan Harga AYIN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ayin

Harga Ayin (AYIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AYIN ke USD:

$0.0274098
$0.0274098$0.0274098
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Ayin (AYIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:49:48 (UTC+8)

Informasi Harga Ayin (AYIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 33.15
$ 33.15$ 33.15

$ 0.02667777
$ 0.02667777$ 0.02667777

--

--

-43.14%

-43.14%

Harga aktual Ayin (AYIN) adalah $0.0274098. Selama 24 jam terakhir, AYIN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAYIN adalah $ 33.15, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02667777.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AYIN telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -43.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ayin (AYIN)

$ 46.51K
$ 46.51K$ 46.51K

--
----

$ 46.51K
$ 46.51K$ 46.51K

1.70M
1.70M 1.70M

1,696,925.694952432
1,696,925.694952432 1,696,925.694952432

Kapitalisasi Pasar Ayin saat ini adalah $ 46.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AYIN adalah 1.70M, dan total suplainya sebesar 1696925.694952432. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.51K.

Riwayat Harga Ayin (AYIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ayin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ayin ke USD adalah $ -0.0131337948.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ayin ke USD adalah $ -0.0170577023.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ayin ke USD adalah $ -0.07115642390773959.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0131337948-47.91%
60 Hari$ -0.0170577023-62.23%
90 Hari$ -0.07115642390773959-72.19%

Apa yang dimaksud dengan Ayin (AYIN)

What is the project about?

At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading.

What makes your project unique?

AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1.

History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians.

What’s next for your project?

New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon.

What can your token be used for?

Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ayin (AYIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ayin (USD)

Berapa nilai Ayin (AYIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ayin (AYIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ayin.

Cek prediksi harga Ayin sekarang!

AYIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ayin (AYIN)

Memahami tokenomi Ayin (AYIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AYIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ayin (AYIN)

Berapa nilai Ayin (AYIN) hari ini?
Harga live AYIN dalam USD adalah 0.0274098 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AYIN ke USD saat ini?
Harga AYIN ke USD saat ini adalah $ 0.0274098. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ayin?
Kapitalisasi pasar AYIN adalah $ 46.51K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AYIN?
Suplai beredar AYIN adalah 1.70M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AYIN?
AYIN mencapai harga ATH sebesar 33.15 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AYIN?
AYIN mencapai harga ATL 0.02667777 USD.
Berapa volume perdagangan AYIN?
Volume perdagangan 24 jam live AYIN adalah -- USD.
Akankah harga AYIN naik lebih tinggi tahun ini?
AYIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AYIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:49:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ayin (AYIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,446.86
$100,446.86$100,446.86

-1.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,242.17
$3,242.17$3,242.17

-1.75%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1178
$1.1178$1.1178

+30.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.54
$152.54$152.54

-2.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,446.86
$100,446.86$100,446.86

-1.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,242.17
$3,242.17$3,242.17

-1.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.54
$152.54$152.54

-2.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1901
$2.1901$2.1901

-1.98%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16227
$0.16227$0.16227

+1.95%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016356
$0.00016356$0.00016356

+3,171.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004675
$0.00004675$0.00004675

+334.07%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008161
$0.008161$0.008161

+282.42%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$18.8908
$18.8908$18.8908

+209.17%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009863
$0.009863$0.009863

+146.57%