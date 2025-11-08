Harga Baby Aura Hari Ini

Harga live Baby Aura (BABYAURA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYAURA ke USD saat ini adalah -- per BABYAURA.

Baby Aura saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,790.0, dengan suplai yang beredar 998.42M BABYAURA. Selama 24 jam terakhir, BABYAURA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYAURA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Aura (BABYAURA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Suplai Peredaran 998.42M 998.42M 998.42M Total Suplai 998,419,249.939431 998,419,249.939431 998,419,249.939431

Kapitalisasi Pasar Baby Aura saat ini adalah $ 5.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYAURA adalah 998.42M, dan total suplainya sebesar 998419249.939431. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.79K.