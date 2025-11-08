Harga Baby Axol Hari Ini

Harga live Baby Axol (BBAXOL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBAXOL ke USD saat ini adalah -- per BBAXOL.

Baby Axol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,975.59, dengan suplai yang beredar 10.00B BBAXOL. Selama 24 jam terakhir, BBAXOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BBAXOL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Axol (BBAXOL)

Kapitalisasi Pasar $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Baby Axol saat ini adalah $ 4.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BBAXOL adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.98K.