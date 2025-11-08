Harga Baby Maga Hari Ini

Harga live Baby Maga (BABYMAGA) hari ini adalah $ 0.00008654, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYMAGA ke USD saat ini adalah $ 0.00008654 per BABYMAGA.

Baby Maga saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,449, dengan suplai yang beredar 351.85M BABYMAGA. Selama 24 jam terakhir, BABYMAGA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00086256, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004447.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYMAGA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Maga (BABYMAGA)

Kapitalisasi Pasar $ 30.45K$ 30.45K $ 30.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.45K$ 30.45K $ 30.45K Suplai Peredaran 351.85M 351.85M 351.85M Total Suplai 351,852,745.6321041 351,852,745.6321041 351,852,745.6321041

