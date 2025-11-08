Harga Baby Monkey Hari Ini

Harga live Baby Monkey (BONKEY) hari ini adalah $ 0.00000805, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BONKEY ke USD saat ini adalah $ 0.00000805 per BONKEY.

Baby Monkey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,047.42, dengan suplai yang beredar 999.45M BONKEY. Selama 24 jam terakhir, BONKEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00157453, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000539.

Dalam kinerja jangka pendek, BONKEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Monkey (BONKEY)

Kapitalisasi Pasar $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Suplai Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Total Suplai 999,446,302.985767 999,446,302.985767 999,446,302.985767

Kapitalisasi Pasar Baby Monkey saat ini adalah $ 8.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONKEY adalah 999.45M, dan total suplainya sebesar 999446302.985767. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.05K.