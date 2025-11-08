Harga Back2EmploymentEducationTraining Hari Ini

Harga live Back2EmploymentEducationTraining (BEET) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEET ke USD saat ini adalah -- per BEET.

Back2EmploymentEducationTraining saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,731.89, dengan suplai yang beredar 961.90M BEET. Selama 24 jam terakhir, BEET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BEET bergerak -0.99% dalam satu jam terakhir dan -8.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Kapitalisasi Pasar $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Suplai Peredaran 961.90M 961.90M 961.90M Total Suplai 961,898,543.254809 961,898,543.254809 961,898,543.254809

Kapitalisasi Pasar Back2EmploymentEducationTraining saat ini adalah $ 9.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEET adalah 961.90M, dan total suplainya sebesar 961898543.254809. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.73K.