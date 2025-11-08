Harga BASEY AI Agent Hari Ini

Harga live BASEY AI Agent (BASEY) hari ini adalah $ 0.0000164, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASEY ke USD saat ini adalah $ 0.0000164 per BASEY.

BASEY AI Agent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,235.32, dengan suplai yang beredar 989.91M BASEY. Selama 24 jam terakhir, BASEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00216431, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000138.

Dalam kinerja jangka pendek, BASEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BASEY AI Agent (BASEY)

Kapitalisasi Pasar $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Suplai Peredaran 989.91M 989.91M 989.91M Total Suplai 989,914,603.4257346 989,914,603.4257346 989,914,603.4257346

Kapitalisasi Pasar BASEY AI Agent saat ini adalah $ 16.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BASEY adalah 989.91M, dan total suplainya sebesar 989914603.4257346. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.24K.