Harga BitPill Hari Ini

Harga live BitPill (BITPILL) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BITPILL ke USD saat ini adalah -- per BITPILL.

BitPill saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,857.02, dengan suplai yang beredar 998.08M BITPILL. Selama 24 jam terakhir, BITPILL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BITPILL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BitPill (BITPILL)

Kapitalisasi Pasar $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Suplai Peredaran 998.08M 998.08M 998.08M Total Suplai 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

Kapitalisasi Pasar BitPill saat ini adalah $ 4.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BITPILL adalah 998.08M, dan total suplainya sebesar 998078648.175923. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.86K.