Harga BLOOD Hari Ini

Harga live BLOOD ($BLOOD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BLOOD ke USD saat ini adalah -- per $BLOOD.

BLOOD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,761.47, dengan suplai yang beredar 848.89B $BLOOD. Selama 24 jam terakhir, $BLOOD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000285, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $BLOOD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BLOOD ($BLOOD)

Kapitalisasi Pasar $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Suplai Peredaran 848.89B 848.89B 848.89B Total Suplai 848,888,888,888.0 848,888,888,888.0 848,888,888,888.0

