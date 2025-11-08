Harga Boton AI Hari Ini

Harga live Boton AI (BOTON) hari ini adalah $ 0.00000613, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOTON ke USD saat ini adalah $ 0.00000613 per BOTON.

Boton AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,133.78, dengan suplai yang beredar 1.00B BOTON. Selama 24 jam terakhir, BOTON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00103456, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000059.

Dalam kinerja jangka pendek, BOTON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Boton AI (BOTON)

Kapitalisasi Pasar $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

