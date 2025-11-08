Harga BUBL Hari Ini

Harga live BUBL (BUBL) hari ini adalah $ 0.00000127, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUBL ke USD saat ini adalah $ 0.00000127 per BUBL.

BUBL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,868.45, dengan suplai yang beredar 9.36B BUBL. Selama 24 jam terakhir, BUBL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010417, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUBL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BUBL (BUBL)

Kapitalisasi Pasar $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.68K$ 12.68K $ 12.68K Suplai Peredaran 9.36B 9.36B 9.36B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

