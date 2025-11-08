Harga Cainam Hari Ini

Harga live Cainam (CAINAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CAINAM ke USD saat ini adalah -- per CAINAM.

Cainam saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,339, dengan suplai yang beredar 750.69M CAINAM. Selama 24 jam terakhir, CAINAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00950263, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CAINAM bergerak +1.29% dalam satu jam terakhir dan -14.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cainam (CAINAM)

Kapitalisasi Pasar $ 24.34K$ 24.34K $ 24.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.60K$ 31.60K $ 31.60K Suplai Peredaran 750.69M 750.69M 750.69M Total Suplai 974,760,156.354543 974,760,156.354543 974,760,156.354543

