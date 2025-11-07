BursaDEX+
Harga live CHELON hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CHELON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHELON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHELON

Info Harga CHELON

Penjelasan CHELON

Situs Web Resmi CHELON

Tokenomi CHELON

Prakiraan Harga CHELON

Harga CHELON (CHELON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CHELON ke USD:

--
----
-99.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live CHELON (CHELON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:30:22 (UTC+8)

Informasi Harga CHELON (CHELON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0185919
$ 0.0185919$ 0.0185919

$ 0
$ 0$ 0

-1.56%

-99.10%

-99.24%

-99.24%

Harga aktual CHELON (CHELON) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CHELON diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHELON adalah $ 0.0185919, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHELON telah berubah sebesar -1.56% selama 1 jam terakhir, -99.10% selama 24 jam, dan -99.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CHELON (CHELON)

$ 4.89K
$ 4.89K$ 4.89K

--
----

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

948.90M
948.90M 948.90M

999,993,685.417444
999,993,685.417444 999,993,685.417444

Kapitalisasi Pasar CHELON saat ini adalah $ 4.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHELON adalah 948.90M, dan total suplainya sebesar 999993685.417444. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.16K.

Riwayat Harga CHELON (CHELON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CHELON ke USD adalah $ -0.000572996895648998.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CHELON ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CHELON ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CHELON ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000572996895648998-99.10%
30 Days$ 0-99.40%
60 Hari$ 0-99.36%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan CHELON (CHELON)

Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏

  1. In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration.
  2. TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump.
  3. Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China.

Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma.

Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564

So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together.

AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya CHELON (CHELON)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CHELON (USD)

Berapa nilai CHELON (CHELON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CHELON (CHELON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CHELON.

Cek prediksi harga CHELON sekarang!

CHELON ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CHELON (CHELON)

Memahami tokenomi CHELON (CHELON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHELON sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CHELON (CHELON)

Berapa nilai CHELON (CHELON) hari ini?
Harga live CHELON dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHELON ke USD saat ini?
Harga CHELON ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CHELON?
Kapitalisasi pasar CHELON adalah $ 4.89K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHELON?
Suplai beredar CHELON adalah 948.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHELON?
CHELON mencapai harga ATH sebesar 0.0185919 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHELON?
CHELON mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CHELON?
Volume perdagangan 24 jam live CHELON adalah -- USD.
Akankah harga CHELON naik lebih tinggi tahun ini?
CHELON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHELON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:30:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CHELON (CHELON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

