Harga Chillmas Hari Ini

Harga live Chillmas (CHILLMAS) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHILLMAS ke USD saat ini adalah -- per CHILLMAS.

Chillmas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,308.47, dengan suplai yang beredar 1.00B CHILLMAS. Selama 24 jam terakhir, CHILLMAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHILLMAS bergerak -11.08% dalam satu jam terakhir dan +27.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chillmas (CHILLMAS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Chillmas saat ini adalah $ 15.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHILLMAS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.31K.