BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Christmas Season hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar XMAS adalah 6,490.08 USD. Lacak informasi harga aktual XMAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Christmas Season hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar XMAS adalah 6,490.08 USD. Lacak informasi harga aktual XMAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang XMAS

Info Harga XMAS

Penjelasan XMAS

Situs Web Resmi XMAS

Tokenomi XMAS

Prakiraan Harga XMAS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Christmas Season

Harga Christmas Season (XMAS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 XMAS ke USD:

--
----
-3.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Christmas Season (XMAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:41:26 (UTC+8)

Harga Christmas Season Hari Ini

Harga live Christmas Season (XMAS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XMAS ke USD saat ini adalah $ 0 per XMAS.

Christmas Season saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,490.08, dengan suplai yang beredar 999.32M XMAS. Selama 24 jam terakhir, XMAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XMAS bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan +39.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Christmas Season (XMAS)

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

--
----

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

999.32M
999.32M 999.32M

999,323,904.61001
999,323,904.61001 999,323,904.61001

Kapitalisasi Pasar Christmas Season saat ini adalah $ 6.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XMAS adalah 999.32M, dan total suplainya sebesar 999323904.61001. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.49K.

Riwayat Harga Christmas Season USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-3.72%

+39.29%

+39.29%

Riwayat Harga Christmas Season (XMAS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.72%
30 Days$ 0-84.79%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Christmas Season

Prediksi Harga Christmas Season (XMAS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target XMAS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Christmas Season (XMAS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Christmas Season berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Christmas Season yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga XMAS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Christmas Season.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Christmas Season (XMAS)

Situs Web Resmi

Tentang Christmas Season

Berapa harga perdagangan langsung Christmas Season hari ini?

Harga perdagangan saat ini untuk Christmas Season berada pada Rp0.10964389303560000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.

Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk XMAS?

XMAS mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.

Bagaimana kinerja harga Christmas Season hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, Christmas Season mengalami pergerakan harga sebesar -3.72%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.

Berapa rentang harga yang diperdagangkan Christmas Season hari ini?

Dalam satu hari terakhir, Christmas Season berfluktuasi antara Rp0.1098128358600000 dan Rp0.11403640647000000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Christmas Season

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:41:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Christmas Season (XMAS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi Christmas Season Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Verdax

Verdax

VERDAX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

RollX

RollX

ROLL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0.06606
$0.06606$0.06606

+560.60%

Fogo

Fogo

FOGO

$0.05110
$0.05110$0.05110

+411.00%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000001867
$0.00000000001867$0.00000000001867

+464.04%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000010722
$0.0000010722$0.0000010722

+257.40%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000001499
$0.00000001499$0.00000001499

+246.99%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.