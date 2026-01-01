Harga Christmas Season (XMAS)
Harga live Christmas Season (XMAS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XMAS ke USD saat ini adalah $ 0 per XMAS.
Christmas Season saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,490.08, dengan suplai yang beredar 999.32M XMAS. Selama 24 jam terakhir, XMAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, XMAS bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan +39.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Christmas Season saat ini adalah $ 6.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XMAS adalah 999.32M, dan total suplainya sebesar 999323904.61001. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.49K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Christmas Season ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-3.72%
|30 Days
|$ 0
|-84.79%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Christmas Season berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga perdagangan langsung Christmas Season hari ini?
Harga perdagangan saat ini untuk Christmas Season berada pada Rp0.10964389303560000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.
Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk XMAS?
XMAS mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.
Bagaimana kinerja harga Christmas Season hari ini?
Dalam 24 jam terakhir, Christmas Season mengalami pergerakan harga sebesar -3.72%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.
Berapa rentang harga yang diperdagangkan Christmas Season hari ini?
Dalam satu hari terakhir, Christmas Season berfluktuasi antara Rp0.1098128358600000 dan Rp0.11403640647000000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-14 12:48:38
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
|01-13 21:31:46
|Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
|01-13 18:07:07
|Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
|01-13 12:48:54
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
|01-12 13:34:58
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
|01-12 13:21:15
|Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta
