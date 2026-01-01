Harga Christmas Season Hari Ini

Harga live Christmas Season (XMAS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XMAS ke USD saat ini adalah $ 0 per XMAS.

Christmas Season saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,490.08, dengan suplai yang beredar 999.32M XMAS. Selama 24 jam terakhir, XMAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XMAS bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan +39.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Christmas Season (XMAS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K Suplai Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Total Suplai 999,323,904.61001 999,323,904.61001 999,323,904.61001

Kapitalisasi Pasar Christmas Season saat ini adalah $ 6.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XMAS adalah 999.32M, dan total suplainya sebesar 999323904.61001. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.49K.