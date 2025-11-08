BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Chump Change hari ini adalah 0.00000798 USD. Kapitalisasi pasar CHUMP adalah 7,978.97 USD. Lacak informasi harga aktual CHUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Chump Change hari ini adalah 0.00000798 USD. Kapitalisasi pasar CHUMP adalah 7,978.97 USD. Lacak informasi harga aktual CHUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CHUMP

Info Harga CHUMP

Penjelasan CHUMP

Situs Web Resmi CHUMP

Tokenomi CHUMP

Prakiraan Harga CHUMP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Chump Change

Harga Chump Change (CHUMP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CHUMP ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Chump Change (CHUMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:01:11 (UTC+8)

Harga Chump Change Hari Ini

Harga live Chump Change (CHUMP) hari ini adalah $ 0.00000798, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHUMP ke USD saat ini adalah $ 0.00000798 per CHUMP.

Chump Change saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,978.97, dengan suplai yang beredar 1.00B CHUMP. Selama 24 jam terakhir, CHUMP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00082232, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000369.

Dalam kinerja jangka pendek, CHUMP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chump Change (CHUMP)

$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K

--
----

$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Chump Change saat ini adalah $ 7.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHUMP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.98K.

Riwayat Harga Chump Change USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00082232
$ 0.00082232$ 0.00082232

$ 0.00000369
$ 0.00000369$ 0.00000369

--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga Chump Change (CHUMP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Chump Change ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Chump Change ke USD adalah $ -0.0000016706.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Chump Change ke USD adalah $ -0.0000012305.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Chump Change ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000016706-20.93%
60 Hari$ -0.0000012305-15.41%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Chump Change

Prediksi Harga Chump Change (CHUMP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CHUMP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Chump Change (CHUMP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Chump Change berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Chump Change yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga CHUMP untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Chump Change.

Apa yang dimaksud dengan Chump Change (CHUMP)

WELCOME TO CHUMPS. WHERE SOLANA MEETS FOOLISHNESS IN THE FORM OF DEGEN CHIMPS! THESE PLAYFUL PRIMATES ARE STORMING THE BLOCKCHAIN WITH THEIR MEME FILLED ANTICS, OFFERING NFTS AND A TOKEN ON SOLANA! JOIN THE ADVENTURE AS WE UNLEASH THE CHAOS AND LAUGHTER. CREATING A DIGITAL JUNGLE WHERE EVERY PIXEL PULSATES WITH ENERGY AND EVERY TRANSACTION BRINGS A SMILE. GET READY TO DIVE INTO THE WILD WORLD OF CHUMPS - IT'S A REVELATION YOU WON'T WANT TO MISS!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Chump Change (CHUMP)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chump Change

Berapa nilai 1 Chump Change pada tahun 2030?
Jika Chump Change tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Chump Change tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:01:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Chump Change (CHUMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Chump Change Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.61
$22.61$22.61

+126.10%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006720
$0.00006720$0.00006720

+1,244.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009564
$0.009564$0.009564

+139.10%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011723
$0.000011723$0.000011723

+95.38%

Flux

Flux

FLUX

$0.17905
$0.17905$0.17905

+63.77%

Humanity

Humanity

H

$0.22810
$0.22810$0.22810

+60.38%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.