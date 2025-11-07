BursaDEX+
Harga live CLOSED hari ini adalah 0.00025431 USD. Lacak informasi harga aktual CLOSED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLOSED dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CLOSED

Info Harga CLOSED

Penjelasan CLOSED

Situs Web Resmi CLOSED

Tokenomi CLOSED

Prakiraan Harga CLOSED

Harga CLOSED (CLOSED)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CLOSED ke USD:

$0.00025431
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live CLOSED (CLOSED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:31:21 (UTC+8)

Informasi Harga CLOSED (CLOSED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.00039309
$ 0.00022778
-0.70%

-0.70%

Harga aktual CLOSED (CLOSED) adalah $0.00025431. Selama 24 jam terakhir, CLOSED diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLOSED adalah $ 0.00039309, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00022778.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLOSED telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -0.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CLOSED (CLOSED)

$ 639.26K
--
$ 639.26K
2.51B
2,513,693,136.803401
Kapitalisasi Pasar CLOSED saat ini adalah $ 639.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLOSED adalah 2.51B, dan total suplainya sebesar 2513693136.803401. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 639.26K.

Riwayat Harga CLOSED (CLOSED) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CLOSED ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CLOSED ke USD adalah $ -0.0000571572.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CLOSED ke USD adalah $ -0.0000314518.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CLOSED ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000571572-22.47%
60 Hari$ -0.0000314518-12.36%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan CLOSED (CLOSED)

CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability.

The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community.

🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild.

🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CLOSED (CLOSED)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CLOSED (USD)

Berapa nilai CLOSED (CLOSED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CLOSED (CLOSED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CLOSED.

Cek prediksi harga CLOSED sekarang!

CLOSED ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CLOSED (CLOSED)

Memahami tokenomi CLOSED (CLOSED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLOSED sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CLOSED (CLOSED)

Berapa nilai CLOSED (CLOSED) hari ini?
Harga live CLOSED dalam USD adalah 0.00025431 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLOSED ke USD saat ini?
Harga CLOSED ke USD saat ini adalah $ 0.00025431. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CLOSED?
Kapitalisasi pasar CLOSED adalah $ 639.26K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLOSED?
Suplai beredar CLOSED adalah 2.51B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLOSED?
CLOSED mencapai harga ATH sebesar 0.00039309 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLOSED?
CLOSED mencapai harga ATL 0.00022778 USD.
Berapa volume perdagangan CLOSED?
Volume perdagangan 24 jam live CLOSED adalah -- USD.
Akankah harga CLOSED naik lebih tinggi tahun ini?
CLOSED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLOSED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CLOSED (CLOSED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

