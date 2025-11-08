Harga COMBO Hari Ini

Harga live COMBO (COMBO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COMBO ke USD saat ini adalah -- per COMBO.

COMBO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,255.97, dengan suplai yang beredar 82.38M COMBO. Selama 24 jam terakhir, COMBO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.44, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COMBO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar COMBO (COMBO)

Kapitalisasi Pasar $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K Suplai Peredaran 82.38M 82.38M 82.38M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar COMBO saat ini adalah $ 13.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COMBO adalah 82.38M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.09K.