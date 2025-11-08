Harga Cow Patty Bingo Hari Ini

Harga live Cow Patty Bingo (MOO) hari ini adalah $ 0.00000607, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOO ke USD saat ini adalah $ 0.00000607 per MOO.

Cow Patty Bingo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,455.52, dengan suplai yang beredar 899.18M MOO. Selama 24 jam terakhir, MOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00214171, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000433.

Dalam kinerja jangka pendek, MOO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cow Patty Bingo (MOO)

Kapitalisasi Pasar $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Suplai Peredaran 899.18M 899.18M 899.18M Total Suplai 899,178,870.11071 899,178,870.11071 899,178,870.11071

Kapitalisasi Pasar Cow Patty Bingo saat ini adalah $ 5.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOO adalah 899.18M, dan total suplainya sebesar 899178870.11071. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.46K.