Harga Cozy Pepe Hari Ini

Harga live Cozy Pepe (COZY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COZY ke USD saat ini adalah -- per COZY.

Cozy Pepe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,456, dengan suplai yang beredar 998.85M COZY. Selama 24 jam terakhir, COZY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00165749, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COZY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cozy Pepe (COZY)

Kapitalisasi Pasar $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K Suplai Peredaran 998.85M 998.85M 998.85M Total Suplai 998,848,268.299276 998,848,268.299276 998,848,268.299276

Kapitalisasi Pasar Cozy Pepe saat ini adalah $ 23.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COZY adalah 998.85M, dan total suplainya sebesar 998848268.299276. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.46K.