Harga Cryptify Hari Ini

Harga live Cryptify (CRYPT) hari ini adalah $ 0.00002642, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRYPT ke USD saat ini adalah $ 0.00002642 per CRYPT.

Cryptify saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,417, dengan suplai yang beredar 1.00B CRYPT. Selama 24 jam terakhir, CRYPT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0026318, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000979.

Dalam kinerja jangka pendek, CRYPT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cryptify (CRYPT)

Kapitalisasi Pasar $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cryptify saat ini adalah $ 26.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRYPT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.42K.