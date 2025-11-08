Harga Culture of Solana Token Hari Ini

Harga live Culture of Solana Token ($COST) hari ini adalah $ 0.00000567, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $COST ke USD saat ini adalah $ 0.00000567 per $COST.

Culture of Solana Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,666.37, dengan suplai yang beredar 999.97M $COST. Selama 24 jam terakhir, $COST diperdagangkan antara $ 0.0000054 (low) dan $ 0.00000567 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0030243, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000398.

Dalam kinerja jangka pendek, $COST bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -19.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Culture of Solana Token ($COST)

Kapitalisasi Pasar $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,970,274.0 999,970,274.0 999,970,274.0

Kapitalisasi Pasar Culture of Solana Token saat ini adalah $ 5.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $COST adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999970274.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.67K.