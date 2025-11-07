Harga Dagknight Dog Hari Ini

Harga live Dagknight Dog (DOGK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGK ke USD saat ini adalah -- per DOGK.

Dagknight Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,326, dengan suplai yang beredar 2.27B DOGK. Selama 24 jam terakhir, DOGK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00259503, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGK bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -35.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dagknight Dog (DOGK)

Kapitalisasi Pasar $ 94.33K$ 94.33K $ 94.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 94.33K$ 94.33K $ 94.33K Suplai Peredaran 2.27B 2.27B 2.27B Total Suplai 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

