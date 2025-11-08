Harga DarkAni Grok Companion Hari Ini

Harga live DarkAni Grok Companion (DARKANI) hari ini adalah $ 0.00000546, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DARKANI ke USD saat ini adalah $ 0.00000546 per DARKANI.

DarkAni Grok Companion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,458.69, dengan suplai yang beredar 999.36M DARKANI. Selama 24 jam terakhir, DARKANI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005604, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000507.

Dalam kinerja jangka pendek, DARKANI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Kapitalisasi Pasar $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Suplai Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Total Suplai 999,358,856.767108 999,358,856.767108 999,358,856.767108

Kapitalisasi Pasar DarkAni Grok Companion saat ini adalah $ 5.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DARKANI adalah 999.36M, dan total suplainya sebesar 999358856.767108. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.46K.