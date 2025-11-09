Tokenomi Data Ai (DATA)
Tokenomi & Analisis Harga Data Ai (DATA)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Data Ai (DATA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Data Ai (DATA)
Data AI The Future of Private, On-Device Intelligence
Data AI isn’t just another AI tool it’s the next generation of intelligent systems. Unlike cloud-based models like ChatGPT or Gemini, which depend on remote servers and centralized storage, Data AI runs entirely on your device. All processing happens locally, and your data never leaves your control.
By leveraging Trusted Execution Environments (TEEs), every operation is executed securely within an enclave that even the system itself cannot access. No user data is ever stored or transmitted. You retain complete control, absolute privacy, and uncompromising security.
Yet despite being fully local, Data AI supports safe integration with sensitive services like Google accounts, email, and calendars all without exposing your information. It’s a paradigm shift not just an incremental improvement toward private, intelligent computing.
This is your chance to join early and secure your place in the future of private AI. We believe in giving everyone a fair shot no gatekeeping, no insider-only access. Be part of the journey right from the start.
Welcome to the future welcome to Data AI.
Tokenomi Data Ai (DATA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Data Ai (DATA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token DATA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token DATA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi DATA, jelajahi harga live token DATA!
Prediksi Harga DATA
Ingin mengetahui arah DATA? Halaman prediksi harga DATA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
