Harga Dawn (DAWN)
Harga live Dawn (DAWN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAWN ke USD saat ini adalah -- per DAWN.
Dawn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,094.96, dengan suplai yang beredar 970.77M DAWN. Selama 24 jam terakhir, DAWN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DAWN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Dawn saat ini adalah $ 5.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAWN adalah 970.77M, dan total suplainya sebesar 999539313.094893. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.25K.
--
--
-15.24%
-15.24%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dawn ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dawn ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dawn ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dawn ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-52.26%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Dawn berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.
At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.
When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).
Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.
The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.
In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.
