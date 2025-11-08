Harga Dawn Hari Ini

Harga live Dawn (DAWN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAWN ke USD saat ini adalah -- per DAWN.

Dawn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,094.96, dengan suplai yang beredar 970.77M DAWN. Selama 24 jam terakhir, DAWN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DAWN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dawn (DAWN)

Kapitalisasi Pasar $ 5.09K$ 5.09K $ 5.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Suplai Peredaran 970.77M 970.77M 970.77M Total Suplai 999,539,313.094893 999,539,313.094893 999,539,313.094893

Kapitalisasi Pasar Dawn saat ini adalah $ 5.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAWN adalah 970.77M, dan total suplainya sebesar 999539313.094893. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.25K.